Ferrovie: violento nubifragio in Lombardia, treni nel caos

La circolazione dei treni, rimasta bloccata per alcune ore fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all'infrastruttura all'altezza di Milano Domodossola, è ora ripresa.

Il sito di Trenord spiega che sono intervenuti i tecnici di Ferrovienord anche grazie ai quali ora la situazione a Milano sta lentamente tornando alla normalità. Danni alle linee ferroviarie anche in altre parti della Lombardia, dove il maltempo ha fatto cadere alberi e rami su alcune tratte. In particolare sono state interrotte le linee fra Soresina e Castelleone in provincia di Cremona, e fra Brescia e Olmeneta (Cremona).

Sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano si è verificato un guasto agli impianti fra Lierna e Mandello del Lario che sta causando ritardi fino a 50 minuti e variazioni di percorso dei treni della linea. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI. I ritardi al momento riguardano:

Il treno 33358 (MILANO CENTRALE 09:20 – TIRANO 12:05) viaggia con 20 minuti di ritardo, per un guasto all’infrastruttura ferroviaria, dovuto alle avverse condizioni meteo.

Il treno 33354 (MILANO CENTRALE 07:20 – TIRANO 09:52) viaggia con 23 minuti di ritardo, per un guasto all’infrastruttura ferroviaria, dovuto alle avverse condizioni meteo.

Sulla Lecco-Molteno-Monza-Milano il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria nei pressi di Costa Masnaga causando ritardi fino a 20 minuti alla circolazione dei treni. Anche qui è in corso l’intervento dei tecnici di RFI. Al momento i ritardi riguardano: