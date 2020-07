Ferrovie: tutto pronto per l'arrivo del Frecciarossa a Scalea

Arriverà oggi alle ore 16.37 presso la stazione ferroviaria di Scalea il Frecciarossa 9523 di Trenitalia.

Come per Italo, è stato organizzato un momento di "accoglienza", ma, come ribadito dal rappresentante dell'Unione delle Associazioni, Ettore Simone Durante, "non sarà una festa, ma un evento di promozione del territorio. Inoltre, questo traguardo è stato raggiunto ancora una volta grazie al lavoro di ben 63 associazioni della Riviera dei Cedri".

Per l'occasione sono stati invitati i cittadini a partecipare nel rispetto delle regole anticovid, recandosi in stazione muniti di mascherina qualche minuto prima dell'arrivo.

A dire la verità, per una mera questione di orari, il primissimo Frecciarossa a fare sosta nella stazione cosentina sarà alle 12.22 il treno pari 9542 proveniente da Reggio Calabria ma ovviamente l'attenzione è riposta più su quello proveniente da Nord che su quello lì diretto.