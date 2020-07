Ferrovie: il governo francese ha previsto aiuti per SNCF

La crisi colpisce tutti, anche i big del settore.

Il governo francese ha per questo motivo previsto "diversi miliardi di euro" per aiutare le ferrovie nazionali SNCF messe a durissima prova come tante altre compagnie dalla crisi del Coronavirus.

Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano Le Figaro, Jean Baptiste Djebbari, ministro delegato ai Trasporti.

"Diverse opzioni sono sul tavolo: la ricapitalizzazione del gruppo o la ripresa di una parte complementare del debito ad esempio", ha detto il ministro. "Se lo stato investe somme considerevoli in cambio si aspetta che SNCF abbia una performance economica ambientale e sociale di alto livello" ha affermato Djebbari, spiegando che Parigi vuole "modernizzare" entro dieci anni la sua rete ferroviaria che, peraltro, è giù una delle più efficienti d'Europa.