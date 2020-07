Ferrovie: incontro positivo tra Trenitalia, Regione Marche e Associazione consumatori

Il nuovo sistema di contingentamento della vendita dei biglietti per i treni regionali e le azioni messe in campo da Trenitalia per gestire sia la fase iniziale di emergenza sanitaria da Covid-19 sia l’attuale.

Sono stati questi due i punti al centro del positivo incontro che si è tenuto – per via telematica – fra la Direzione Regionale Marche di Trenitalia, la Regione Marche e l'Associazione dei consumatori.

Fausto del Rosso, Direttore Divisione Passeggeri di Trenitalia Marche, ha illustrato nel dettaglio le novità introdotte con il nuovo sistema informatico per l’accesso contingentato a bordo dei treni, accogliendo i riscontri positivi dei consumatori.

Dal 3 giugno, infatti, al fine di tutelare la salute dei viaggiatori e per evitare l’affollamento dei convogli, Trenitalia ha avviato su 1.500 treni in tutta Italia la sperimentazione che consente la vendita dei titoli di viaggio contingentata, grazie a un sistema di counter digitale. Un algoritmo espone con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento della disponibilità dei posti fino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno è sold out.