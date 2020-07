Ferrovie: imbrattano un treno a Busto Arsizio, denunciati in tre

Tre fermati, un italiano di 22 anni e due francesi di 24 e 21 anni, tutti residenti in Francia e attualmente domiciliati a Milano.

Questo il bilancio dell'intervento di ieri sera degli agenti della Squadra Volante nella stazione di Busto Arsizio dove poco dopo le 20 alcuni viaggiatori hanno segnalato strani movimenti di persone attorno a un treno fermo in stazione descrivendo sommariamente i protagonisti.

Le forze dell'ordine hanno individuato alcuni giovani che si sono dati alla fuga raggiungendo la macchia verde confinante per nascondersi, anche se dopo qualche minuto uno dei ragazzi è stato individuato e ha permesso di rintracciare poco distante altri tre coetanei, che facevano parte di un gruppo di writer, proprio mentre salivano su un taxi per allontanarsi dal luogo.

Questi, appena vista la Volante, si sono nuovamente dati alla fuga in direzioni differenti con uno che è riuscito a far perdere le sue tracce.

Le bombolette spray di colore oro, bianco e nero, utilizzate per l’imbrattamento di quattro carrozze Medie Distanze di Trenitalia sono state sequestrate. Per i tre ragazzi è scattata la denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l’emissione di un foglio di via dal Comune di Busto Arsizio.