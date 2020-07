Ferrovie, Gentile (RFI): "Col nodo di Genova il 50% di treni in più"

"Potremo aumentare del 50% i treni circolanti e fare viaggiare convogli fino a 750 metri di lunghezza.

Tutto il nodo di Genova sarà collegato direttamente al Terzo Valico ferroviario che dovrebbe essere completato nel 2024". Questa la dichiarazione dell'ad e direttore generale di RFI, Maurizio Gentile, durante la cerimonia di riavvio del cantiere per il nodo ferroviario di Genova, bloccato due volte in 10 anni per problemi economici delle aziende impegnate nei lavori.

"Mi viene in mente - ha aggiunto Gentile - il film di Troisi 'Ricomincio da tre', sono convinto che questa sia la volta buona. I lavori sono stati fermi a lungo dopo il secondo fallimento ma ora possono ripartire insieme a quelli del Terzo Valico, grazie alla applicazione di una direttiva".