Ferrovie, Genova: arrivano le fermate di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) ha pubblicato l’avviso di preinformazione dell’appalto per la realizzazione delle nuove fermate a Genova di Cornigliano ed Erzelli/Aeroporto.

Tutte le autorizzazioni necessarie sono, infatti, arrivate al progetto definitivo, del valore complessivo di circa 50 milioni di euro.

Si è tenuta la definizione grazie a un Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova, RFI, Aeroporto di Genova e Società per Cornigliano del 2013, per l’adozione di scelte architettoniche pregiate tese a realizzare, in un contesto di particolare complessità infrastrutturale e urbanistica, un hub di interscambio modale tra aeroporto, rete ferroviaria e collina degli Erzelli, futuro polo universitario e industriale per la città di Genova.

La nuova fermata di Cornigliano, realizzata circa 750 metri a levante dell’attuale e in posizione più baricentrica rispetto all’abitato, si inserisce in un contesto urbano di cambiamento territoriale, con circa 50 posti auto per l’interscambio modale.

L’intervento di RFI troverà completamento con l’upgrading impiantistico della stazione di Sestri Ponente grazie a più evoluti standard tecnologici.