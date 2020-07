Ferrovie: sospetto caso di Covid, treno bloccato a Savona

Ancora momenti di apprensione per un presunto caso di Covid su un treno.

I viaggiatori del Regionale 10137 da Ventimiglia a Torino Porta Nuova hanno vissuto attimi di panico quando il convoglio si è fermato nella stazione di Savona per un caso sospetto. Dalla paura, poi, si è passati a una piccola odissea perché sono stati fatti scendere dal treno una volta arrivati in stazione e sono rimasti fermi per diverse ore, almeno secondo quanto riporta La Stampa.

Sul treno incriminato è stato nel frattempo richiesto l’intervento del personale sanitario che previa adozione dei dispositivi di sicurezza individuali ha compiuto tutte le verifiche previste dal protocollo contro il Coronavirus.

Gli altri viaggiatori, invece, con l’assistenza del personale di Trenitalia e della Polfer, sono stati riprotetti su un altro convoglio rimasto a lungo fermo sul marciapiede in attesa del via libera per i dovuti controlli da parte della Polfer stessa.