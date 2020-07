Ferrovie: turismo nel Lazio, rimborso del biglietto Freccia se si soggiorna in Ciociaria

È stato firmato un nuovo accordo di cooperazione commerciale tra la Camera di Commercio di Frosinone e Trenitalia per incentivare il turismo nell’area della provincia di Frosinone.

Quest'estate, una coppia al giorno di treni Frecciarossa ferma nelle stazioni di Frosinone e Cassino: grazie ai nuovi collegamenti, è infatti possibile raggiungere la Ciociaria da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma con il comfort e i servizi del Frecciarossa e senza dover cambiare treno. Per arrivare a Frosinone bastano 41’ da Roma e 4 ore e 31’ da Milano, per Cassino 1h 10’ da Roma e 5 ore da Milano.

Grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio di Frosinone e Trenitalia, che hanno dato vita al progetto “Vacanze Ciociare”, visitare le zone circostanti Frosinone, capitale della Ciociaria, e partire alla scoperta di borghi medioevali, castelli, cascate e valli lussureggianti, tutti situati nei suoi dintorni, sarà ancora più facile, oltre che conveniente.

Se il cliente prenota un soggiorno di minimo 7 notti presso una struttura ricettiva segnalata sul sito www.comeinciociaria.it potrà ottenere il rimborso del biglietto di andata e ritorno Frecciarossa per Frosinone e Cassino (fino ad un massimo di 40 € a persona e di 25 € per gli alberghi a 1 e 2 stelle). Per un soggiorno di minimo 14 notti il rimborso sarà fino ad un massimo di 80 € a persona (50 € per strutture a 1 e 2 stelle).

È possibile acquistare il biglietto Frecciarossa su tutti i canali di vendita Trenitalia.