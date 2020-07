Ferrovie: ancora un trasferimento per le vetture Thello [VIDEO]

Che fine faranno i collegamenti notturni Thello?

La domanda è nell'aria da qualche giorno, aria che, siamo onesti, non pare di quelle migliori.

A confermare le nubi oscure che si addensano sul servizio che con l'esplosione della pandemia da Coronavirus sembra non riuscire a riprendersi, ci pensa l'ennesimo trasferimento di vetture a Lecce Surbo, avvenuto qualche giorno fa.

Proveniente da Venezia, la E.402B.140 in cromia Intercity Giorno ha trainato ben 12 vetture fino in Puglia per rimessaggio, delle quali 8 cuccette e ben 4 ristorante.

Per coloro che sono amanti dei numeri, la composizione era la seguente:

61 83 50-70 327-7 Bc

61 83 50-70 538-9 Bc

61 83 50-70 420-0 Bc

61 83 88-90 110-9 WR

61 83 50-70 336-8 Bc

61 83 50-70 545-4 Bc

61 83 50-70 415-0 Bc

61 83 50-70 548-8 Bc

61 83 88-90 112-5 WR

61 83 88-90 115-8 WR

61 83 50-70 558-7 Bc

61 83 88-90 153-9 WR

Il corredo fotografico vede il treno in transito a San Severo nella foto e nel video di Claudio Villani e a Polignano nel filmato di Davide Lippolis.