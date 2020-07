Ferrovie: RegioJet lancia il nuovo collegamento low cost Praga - Vienna - Budapest

RegioJet, la principale compagnia passeggeri privata dell'Europa centrale, lancerà il suo nuovo collegamento ferroviario Praga - Brno - Vienna - Budapest il prossimo venerdì 31 luglio.

Arriva dunque un'altra tratta sulla quale RegioJet ridurrà significativamente i costi per viaggiare comodamente in treno rendendolo molto più attraente. I prezzi saranno low cost: Praga - Budapest partiranno da 16 Euro mentre Brno - Budapest da 9 Euro così come Vienna - Budapest.

RegioJet viaggerà da Praga e Vienna verso Budapest due volte al giorno per direzione. Oltre alle nuove connessioni, RegioJet ha già ripreso completamente l'operatività dei suoi treni tra Praga e Vienna, dove quattro collegamenti funzionano quotidianamente in ogni direzione. RegioJet collaborerà con Westbahn in Austria e Continental Railway Solution in Ungheria sui treni operativi sulla nuova linea.

"Stiamo arrivando su un altro percorso con la nostra visione di ridurre significativamente i costi di viaggio in treno per i passeggeri e di offrire la più ampia gamma di nostri servizi", ha detto Ivana Kašická, direttore di RegioJet. "Ora offriamo anche i nostri collegamenti tra Vienna e Budapest, con prezzi a partire da 9 Euro per offrire un'altra possibilità di viaggiare comodamente in treno rispetto ai prezzi non-sense da parte degli attuali operatori statali. Ora, tutti possono permettersi di viaggiare in treno tra Praga – Vienna e Budapest".

RegioJet offrirà i seguenti prezzi:

Praga - Budapest:

Classe low-cost 16 EUR

Classe standard 19 EUR

Relax Classe 25 EUR

Business Class 35 EUR

Vienna - Budapest:

Classe low-cost classe 9 EUR

Classe standard 13 EUR

Relax Classe 19 EUR

Business Class 29 EUR

Come parte del prezzo del biglietto, i passeggeri sui treni RegioJet hanno incluso prenotazione del posto gratuita, la possibilità di connessione internet sempre gratuita e altri servizi., Sulla nuova linea per Budapest, RegioJet offrirà una gamma completa dei suoi servizi di bordo in quattro classi - Standard, Low-cost, Relax e Business. Anche le vetture Astra con schermi individuali in ogni sedile con la possibilità di guardare film, ascoltare musica e altri contenuti di intrattenimento saranno parte di ogni composizione in viaggio.

Nelle classi Standard, Relax e Business, i passeggeri avranno caffè gratuito e acqua in bottiglia oltre alla possibilità di ordinare snack a prezzi scontati. Nella classe Low-cost, i passeggeri possono ordinare parimenti degli snack tramite un sistema di ordinazione online con consegna al posto.

I collegamenti ferroviari per Budapest faranno parte della linea Praga - Brno - Vienna e oltre a Budapest collegheranno Praga, Brno o Vienna con altre città ungheresi come Mosonmagyarovar o Gyàr, popolare nella Repubblica Ceca e in Austria per i famosi bagni termali. A Budapest, i treni RegioJet si fermeranno in due stazioni chiave: Budapest Kelenföld e Budapest Deli (Stazione Ferroviaria Meridionale) con un collegamento diretto con la metropolitana di Budapest.

I treni correranno secondo il seguente orario (sotto l'orario di tutta la linea ferroviaria Praga - Brno - Vienna - Budapest e ritorno - valido dal 31 luglio 2020).