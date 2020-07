Ferrovie: un passaggio a livello in meno per Barletta

Da ieri a Barletta c'è, ufficialmente, un passaggio a livello in meno (quello di via Milano).

Le vie Fracanzano e Manin sono adesso collegate da un nuovo sottopasso pedonale, del valore di un milione di euro, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Il nuovo sottopassaggio - largo 3,5 metri e accessibile mediante scale - è dotato di percorsi tattili per non vedenti, sistemi di sicurezza e videosorveglianza. E possiede locali per gli ascensori che saranno installati e gestiti dall’amministrazione comunale.

L'opera rientra nel piano di soppressione dei passaggi a livello di RFI nel comune barlettano, la cui conclusione coinciderà con il termine dei lavori dei sottovia di via Andria e via Veneto.