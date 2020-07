Ferrovie: a Scalea tutto pronto per l'arrivo del Frecciarossa

Riceviamo e pubblichiamo dall'Unione Interassociativa Alto Tirreno.

Da venerdì prossimo 24 luglio il Frecciarossa servirà anche quella che in estate diventa la più grande Città della Calabria, visto che nel periodo estivo si superano le 500.000 presenze, ovvero il comprensorio della Riviera dei Cedri e del Pollino!

Come si può verificare direttamente dal sito di Trenitalia da oggi sono acquistabili i biglietti con arrivo o destinazione la stazione di Scalea-S.Domenica Talao, come richiesto dalle 63 realtà tra enti, accademie, consorzi, pro loco ed associazioni varie, coordinate da Ettore Simone Durante, è stata assegnata la coppia di Frecciarossa Torino-Reggio Calabria e viceversa 9542/9548 e 9523/9525, la richiesta era stata avanzata per questa coppia visto che effettua meno fermate e questi orari riescono a coprire delle fasce fino ad oggi scoperte.

I treni fermeranno a Salerno, Napoli Centrale, Napoli Afragola, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Reggio Emilia AV Mediopadana, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova.

Quella a favore di Scalea era l'unica richiesta di buon senso visto che il territorio tra Sapri e Paola, circa 120 km di costa, era l'unico ad essere rimasto escluso dai nuovi servizi AV, questo nonostante i numeri registrati nel periodo estivo siano molto elevati. Tutte le associazioni sono state concordi nel chiedere che la fermata venisse istituita nella Città di Torre Talao perché essa è facilmente raggiungibile sia dai comuni costieri che da quelli montani essendo posta a metà strada tra Sapri e Paola, è inoltre il comune più popoloso e la stazione ha tutti i requisiti infrastrutturali necessari per accogliere tali treni.

Il Frecciarossa in direzione nord fermerà alle 12:24 mentre quello in direzione sud alle 16:27, per alcune corse sono già attive lo coincidenze con i treni regionali, inoltre il consigliere dell'UNPLI Cosenza Antonello Grosso La Valle sta preparando una conferenza dei servizi per realizzare un servizio su gomma in coincidenza con l'arrivo dei treni AV per poter creare un collegamento pubblico anche con le zone costiere non servite dalla ferrovia.

Inoltre come ha annunciato il presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri, grazie al progetto "Calabria in treno" quest'estate coloro che sceglieranno tale mezzo per raggiungere l'Alto Tirreno e l'Alto Jonio, alloggiando in una delle strutture convenzionate, potranno ottenere il rimborso del biglietto dalle strutture.

Salgono dunque a 14 (compresi i periodici) i collegamenti a media e lunga percorrenza che servono la Riviera dei Cedri ed il Pollino, qui fermeranno tutte le tipologie di treni circolanti in Italia, e dire che tutto ciò poco tempo fa non era neanche immaginabile!

I segreti che hanno portato a questo nuovo risultato sono stati lo spirito costruttivo e non polemico che ha portato a basare i ragionamenti su numeri e dati di fatto, la collaborazione e la costanza, grazie a Trenitalia per aver voluto valutare seriamente tale istanza.