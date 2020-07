Ferrovie, Abruzzo: incontro positivo tra pendolari e Trenitalia

La Direzione Regionale Abruzzo di Trenitalia ha incontrato i rappresentanti del Comitato interregionale Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca e quelli del Comitato Pendolari della linea ferroviaria Sulmona-L’Aquila.

L'obiettivo? Fare il punto sulla gestione del distanziamento sociale a bordo dei treni per l’emergenza sanitaria da Covid-19, sui sistemi di contingentamento messi in atto. E sulla nuova app di Trenitalia. All’incontro (tenutosi in via telematica) hanno preso parte anche i rappresentanti della Regione Abruzzo.

È toccato a Marco Trotta, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia Abruzzo, esporre le azioni messe in campo per gestire il distanziamento sociale a bordo treno, anche per quanto riguarda i convogli che attraversano territori regolamentati da norme differenti sul tema del distanziamento.

In particolare è stato illustrato il sistema di contingentamento delle vendite dei biglietti, che per il trasporto regionale è attivo dal 3 giugno (adottato da 1.500 convogli), ribadendo l’obiettivo primario: la tutela della salute dei viaggiatori.

Durante l’incontro sono state spiegate le funzionalità della nuova App Trenitalia, che grazie al nuovo sistema di counter digitale consente di conoscere in tempo reale il numero di posti disponibili a bordo treno.

Un algoritmo espone con tre diversi colori (rosso, giallo, verde) l’andamento delle presenze fino a non consentire gli acquisti nel momento in cui il treno è sold out. Implementato anche il sistema di smartcaring per ricevere informazioni sul viaggio e i propri spostamenti in tempo reale, sullo smartphone. Tra le novità illustrate anche la possibilità di utilizzare come metodo di pagamento il credito telefonico (TIM, Vodafone e WINDTRE) per acquistare il ticket, fino a un massimo di 13,45 euro.

I rappresentanti dei Comitati Pendolari hanno esposto le proprie istanze sui temi trattati, manifestando apprezzamento per le iniziative di Trenitalia sia durante le prime fasi dell’emergenza epidemiologica, che in quella attuale, per garantire la mobilità quotidiana delle persone in totale sicurezza.

L’incontro, conclusosi positivamente, è stata anche l’occasione per un confronto, tra Trenitalia e Regione, su tempi e modalità di rimborso degli abbonamenti non utilizzati in questi mesi. E per accogliere proposte circa la rimodulazione dell’offerta ferrovia in vista di settembre. Le idee avanzate dai Comitati e accolte da Trenitalia, dovranno tenere conto dell’emanazione delle Linee Guida governative per la gestione dell’emergenza sanitaria in autunno.