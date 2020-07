Ferrovie, Genova: sul treno due parenti di un positivo al Covid, tutti giù dal convoglio

Disagi e un po' di apprensione ieri sera sul Regionale Veloce 2194 da Genova a Milano.

In partenza da Brignole, il treno è stato fermato per un'ora e mezza per la presenza di due persone, un adulto e un minore, parenti di un positivo al Coronavirus, provenienti dalla Toscana.

“La Polfer – spiegano da FS – ha individuato le due persone. Al contempo ha segnato nomi e cognomi dei passeggeri che sono stati in contatto con i due. I passeggeri sono stati fatti scendere e sono saliti su un altro treno”.

Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi con disagi che i passeggeri dei treni hanno dovuto "inevitabilmente" subire nelle ultime settimane in Liguria. Il presidente della regione Giovanni Toti ha dichiarato nei giorni scorsi di aver chiesto pubblicamente a Trenitalia più convogli in virtù dell'aumento dei passeggeri in estate.