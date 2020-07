Ferrovie: la Bulgaria si rinnova, un sondaggio per le nuove Smartron Siemens

Anche la Bulgaria rinnova la sia immagine e lo fa con un sondaggio.

Le ferrovie del paese, BDŽ, hanno infatti presentato quattro progetti concettuali per la livrea delle nuove locomotive Siemens Smartron.

Da oggi e fino al 31 luglio, gli internauti e gli appassionati di ferrovie hanno l'opportunità di votare sul sito web dell'azienda la loro grafica preferita che sarà poi applicata alle locomotive.

Come detto sono stati sviluppati quattro concetti, che hanno diversi messaggi e sensazioni visive, selezionati e pienamente in linea con le tendenze moderne della scena ferroviaria europea.

L'autore dei disegni è Konstantin Planinski dello studio BackOnTrack, che fa parte del team di RailColor, gruppo di esperti nello sviluppo di design per materiale rotabile per le ferrovie europee. I progetti delle locomotive Siemens Vectron e Smartron delle ferrovie austriache e slovene, nonché di un vettore ferroviario privato in Bulgaria sono già stati realizzati secondo i loro progetti.

Il vincitore tra i quattro verrà fornito a Siemens per l'esecuzione (tramite pellicola adesiva) con tutti i costi di progettazione e costruzione inclusi nel prezzo di consegna delle nuove locomotive.