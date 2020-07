Ferrovie: in libreria Materiale di Trazione Termico - Volume II di Luca Vanni

È finalmente disponibile nelle migliori librerie il nuovo libro di Luca Vanni “Materiale di Trazione Termico - Volume II”.

Il tomo è dedicato alle locomotive per la manovra pesante dalla Ne 120 alle D.146 ma anche a quelle da treno, in questo caso dalle D.341 alle D.445, il tutto senza dimenticare alcuni prototipi poco fortunati o alcuni esemplari unici come la D.147 o le 356 e le 372.

La premessa è d’obbligo. Se state cercando un libro fotografico particolarmente scenico vi invitiamo subito a guardare altrove. Se invece state cercando un libro completo, che tratti l'argomento del titolo fin nei minimi dettagli e con la competenza che l’autore ha già dimostrato di avere nei volumi precedenti siete invece nel posto giusto.

Il testo è composto da ben 348 pagine, tutte in bianco e nero anche se all’interno non manca un nutrito corredo fotografico di pregevolissima fattura realizzato da nomi molto noti nel settore ma soprattutto abbondano schemi e disegni quotati che rendono l’argomento, di per sé a tratti ostico, decisamente molto più affrontabile anche da chi ne è completamente a digiuno.

Ogni capitolo di ogni macchina trattata inizia con una introduzione generale nemmeno troppo breve che vede anche tracciata la storia del rotabile nonché schematizzate le caratteristiche tecniche che vengono approfondite fin nel dettaglio nelle pagine successive.

Gli aspetti tecnici, dalle motorizzazioni alle trasmissioni, dai circuiti agli impianti, tanto per fare alcuni esempi, vengono sviscerati nel dettaglio andando, in alcuni casi che abbiamo verificato, anche a colmare lacune lasciate da testi simili negli anni passati.

Le note storiche non coprono solo il tempo che fu ma in alcuni casi analizzano anche il presente, arrivando a tracciare anche la situazione di alcuni gruppi al momento della stampa del libro stesso.

Non mancano cenni alle modifiche ricevute dalle macchine oggetto dei vari capitoli, così come l'analisi delle livree e in alcuni casi anche aneddoti più o meno noti.

Un libro completo, dunque, che tratta l’argomento “Diesel” italiano come non vedevamo da tempo, prendendo in considerazione anche macchine che fino ad ora erano state tagliate fuori dalle narrazioni perché troppo moderne o che erano state trattate superficialmente perché poco note al grande pubblico.

Un testo che non deve assolutamente mancare nella teca di ogni appassionato che voglia andare oltre le solite immagini patinate viste troppo spesso negli ultimi tempi sugli scaffali ma che invece ci porta nel cuore di un sistema di trazione che in Italia ha avuto un ruolo molto importante che è destinato tuttavia probabilmente a perdere nel corso dei prossimi anni.

Luca Vanni

Materiale di Trazione Termico - Volume II

348 pagine b/n

Sandit Editore

Prezzo € 21,90