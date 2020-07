Ferrovie: la Transiberiana d'Italia pronta alla ripartenza

Tutto è pronto per la ripartenza, finalmente.

Mancano pochi, pochissimi giorni, poi il treno tornerà a correre sulla Transiberiana d'Italia, una delle linee più belle del nostro Paese e, perché no, d'Europa.

Nella giornata di ieri si è tenuta una corsa prova propedeutica al riavvio delle operazioni. A bordo del treno sono stati inseriti tutti i dispositivi previsti dal DPCM per un viaggio in sicurezza.

Dalle foto postate su twitter e che replichiamo in questa news, si vedono tra l'altro i divieti sui sedili per il distanziamento sociale ma anche i dispenser di igienizzante con le indicazioni intelligentemente anche scritte in lingua inglese.

Da agosto si torna alla scoperta dei borghi d'Appennino, dunque, con la speranza che torni anche il turismo straniero che potrà scoprire o riscoprire i posti incantati che questa tratta percorre.

Perché credeteci, di ferrovie ne abbiamo viste tante, in tutta Europa, ma affascinanti come questa ne conosciamo davvero poche.

Foto Transiberiana d'Italia