Ferrovie: i nuovi treni Barocco Line per scoprire la Val di Noto

Con il Barocco Line – diciotto collegamenti, nei giorni festivi, sino al 6 settembre – è possibile raggiungere in treno le meraviglie del Barocco in Sicilia del Val di Noto.

Un’area inserita dall’Unesco nella lista del Patrimonio dell’umanità nel 2002. Un territorio unico che racchiude un tesoro di inestimabile valore artistico e un patrimonio naturale di grande bellezza. Luoghi resi ancor più popolari poiché divenuti set della fortunatissima fiction Il Commissario Montalbano.

Tra le novità dell’estate 2020 in Sicilia, il Barocco Line è una delle tante tessere di un mosaico predisposto da Trenitalia per sostenere il turismo di prossimità, per accompagnare gli italiani alla ripartenza e tornare ad innamorarsi delle bellezze di casa propria.

Fonte FS News, foto Facebook Marco Falcone