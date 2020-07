Ferrovie, Adriatica: via le E.414 sui Frecciabianca e addio XMPR [VIDEO]

Ancora una novità di una certa importanza in Adriatica.

Dallo scorso cambio orario estivo, tre coppie di treni Frecciabianca hanno iniziato ad essere alternativamente trainati o da una E.402B senza vettura pilota in coda oppure direttamente in Unita Multipla Simmetrica di E.402B, togliendo di fatto dalle medesime composizioni le E.414.

Fino a qualche giorno fa, tuttavia, una coppia composta dai Frecciabianca 8883/8890 Venezia S.L. - Lecce e viceversa ancora vedeva assegnate queste macchine in cromia Frecciabianca.

Da martedì 14 luglio anche il Frecciabianca 8883 per Lecce ha iniziato a girare senza reversibilità con la E.402B.105 XMPR in testa, mentre il suo corrispettivo, ovvero l'8890 per Venezia Santa Lucia ha girato ancora con la coppia di E.414.134 + .143 entrambe in livrea Frecciabianca.

Nello stesso giorno è poi partita da Lecce Surbo una composizione per Venezia Mestre con in testa la E.402B.140 in livrea Intercity Giorno e subito dietro due E.414, entrambe in livrea Frecciabianca, le numero .146 e .102, probabilmente per cambio livrea, mentre il 15 luglio anche l'8890 è stato preso in carico da una E.402B, la .105 anche stavolta.

Nel frattempo anche gli Intercity da e per Bologna-Bari/Lecce hanno iniziato a essere reversibili con Unità Simmetrica Multipla di E.414 Intercity Giorno o, a volte, di E.414 ex Frecciabianca senza loghi.

Da inizio luglio, inoltre, anche le ultimissime Gran Confort XMPR sono completamente sparite dagli Intercity adriatici, sui quali ora sono presenti in composizione solo con vetture in livrea Intercity Giorno.

Riassumendo, piano piano tutti gli Intercity da e per Bologna vengono resi reversibili con E.414, mentre i Frecciabianca rimanenti vengono espletati da una o due E.402B finché non verranno probabilmente rimpiazzati con gli ETR 700 Frecciargento.

Foto e video di Akiem483 e Claudio Villani