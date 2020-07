Ferrovie, Cechia: scontro tra furgone e treno a Velké Opatovice

Non è esattamente un gran periodo per le ferrovie ceche.

Nella giornata di ieri ennesimo incidente anche se stavolta senza conseguenze per nessuno.

Alle 7:55 un treno passeggeri si è scontrato con un furgone vicino a Velké Opatovice nella regione di Blansko. L'incidente è avvenuto in un passaggio a livello assicurato solo da croci di avvertimento. Secondo quanto visibile dalle immagini il treno passeggeri è deragliato a seguito della collisione. Il macchinista è stato leggermente ferito nello scontro.

Il danno è stato stimato in un totale di 260.000 Corone Ceche (circa 10.000 euro) dei quali 150.000 per il treno, 100.000 per il furgone e 10.000 per il binario. L'Ispettorato ferroviario sta indagando sulle cause e sulle circostanze dell'evento e nel frattempo il traffico sulla tratta è stato interrotto.

Questo ennesimo incidente pone qualche interrogativo sulla buona tenuta della rete ferroviaria ceca, paese in cui si sta investendo molto sui rotabili ma non altrettanto sull'infrastruttura. Queste è una caratteristica che accomuna molte nazioni dell'est Europa.