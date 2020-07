Ferrovie: a Civitavecchia si potenzia l'ultimo miglio ferroviario

Potenziamento delle connessioni ferroviarie tra il porto e la stazione di Civitavecchia necessarie alla realizzazione nel porto della piastra logistica dell'Italia Centrale.

Questo l'oggetto dell'accordo "Sviluppo e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nel porto di Civitavecchia", siglato questa mattina alla Regione Lazio dal presidente dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo, e da Andrea Telera, direttore territoriale Produzione Roma di Rete Ferroviaria Italiana, del gruppo Ferrovie dello Stato, con la presa d'atto della Regione Lazio.

Gli interventi prevedono la riqualificazione e il potenziamento dei binari, parallelamente allo sviluppo dei traffici. Si tratta di manutenzione straordinaria sul raccordo ferroviario tra la stazione e il porto e la realizzazione di una stazione passeggeri nello scalo della Capitale. Lavori per circa 11 milioni di euro, a carico dell'Adsp, previo ottenimento dei fondi da parte del MIT (al momento l'istruttoria ha ottenuto il parere favorevole del Provveditorato dei Lavori Pubblici).

Come previsto dal Piano Nazionale della Portualità e della Logistica, l'accordo con RFI, individuata quale soggetto attuatore, mira al miglioramento dei collegamenti ferroviari di "penultimo" ed "ultimo miglio". Si allaccia anche al progetto per i nuovi fasci di binari che collegano terminal contenitori e automotive. Il costo stimato di questi ultimi interventi è pari a circa 18 milioni a carico dell'Adsp.

«Definisce, finalmente, all'interno di un quadro giuridico chiaro, improntato su un rapporto di collaborazione sinergica, la destinazione e l'utilizzo dell'asset ferroviario di RFI nell'ambito portuale. In termini di competitività, per il porto di Civitavecchia l'infrastruttura ferroviaria è ormai cruciale per lo sviluppo di alcuni segmenti di traffico, soprattutto in esportazione», spiega di Majo. Il presidente ha poi precisato che si tratta di interventi in linea con il Piano Operativo Triennale e integrati alla Zona logistica semplificata in via di costituzione, con «interessanti ricadute di carattere occupazionale durante la fase realizzativa».

Il tutto grazie anche ai contributi diretti (regionali, nazionali ed europei) e mutui della Banca europea per gli investimenti.

“Con l’ultimo miglio del tratto ferroviario che collegherà la stazione di Civitavecchia al porto, si porta a compimento una visione strategica e di sviluppo con il potenziamento dell’intermodalità reale”. È quanto scrivono in una nota congiunta il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Trasporti di Palazzo Madama, e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilità Pd Lazio, in merito all’accordo tra Rete Ferroviaria Italiana, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e la Regione Lazio. “Il potenziamento e la riqualificazione dei collegamenti ferroviari – aggiungono – avranno immediate e positive ripercussioni sul flusso turistico e sul traffico merci, per una crescita sostenibile dello scalo e – concludono Astorre e Lamparelli – dell’economia di tutta la regione”.