Ferrovie, Germania: altri 30 treni ICE ad alta velocità dal 2022

Dal 2022, 30 nuovi treni ad alta velocità rafforzeranno la flotta a lunga percorrenza delle DB.

Deutsche Bahn sta aggiudicando l'ordine per un miliardo di euro a Siemens Mobility. DB ha lanciato il bando di gara alla fine del 2019 dopo che il governo federale ha annunciato che avrebbe ridotto l'IVA sui biglietti a lunga percorrenza dall'inizio del 2020.

I veicoli verranno inizialmente utilizzati sulle linee tra la Renania settentrionale-Vestfalia e Monaco, che attraversano la linea ad alta velocità Colonia / Reno-Meno. Lo spazio disponibile per i passeggeri a lunga percorrenza DB cresce con i nuovi treni di 13.000 posti.

Richard Lutz, CEO di Deutsche Bahn AG “Oggi è un grande passo per la ferrovia forte e rispettosa dell'ambiente: DB investe in nuovi treni a livelli record. La nostra flotta ottiene altri treni moderni con il nuovo ICE. Entro la fine del 2022, i nostri passeggeri potranno beneficiare di più posti, più comfort e più velocità. Nel corso dei prossimi anni, l'intera flotta di DB per lunghe distanze crescerà del 20%. Anche se la domanda è fortemente diminuita a causa della pandemia, a lungo termine tutto porta verso un treno rispettoso del clima. Ecco perché stiamo seguendo un percorso di crescita e investimenti!".

Andreas Scheuer, Ministro federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali: "Il nuovo ICE è all'avanguardia e rende i viaggi ferroviari ancora più allettanti. La ferrovia sta diventando sempre più un'alternativa ecologica al trasporto a lunga distanza. L'ordine dei treni rappresenta anche un forte stimolo economico e quindi un buon segnale per molti dipendenti del settore ferroviario e per le loro famiglie. Con un ordine di queste dimensioni, stiamo assicurando migliaia di posti di lavoro e rafforzando le innovazioni fatte in Germania".

“Stiamo aiutando Deutsche Bahn ad attuare il piano generale per la trasformazione del settore dei trasporti. L'obiettivo è ridurre in modo massiccio le emissioni di CO2 e allo stesso tempo coinvolgere più persone nel trasporto pubblico", afferma Roland Busch, vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG. “Siemens e DB hanno goduto di una collaborazione lunga e di grande successo".

Entro il 2026, 421 treni ICE con circa 220.000 posti saranno operativi sulla rete tedesca. E per il nuovo ICE, oltre ai 30 treni ordinati, c'è la possibilità di ulteriori 60 veicoli.

Il nuovo ICE verrà prodotto nelle sedi Siemens nella Renania settentrionale-Vestfalia, Baviera e Austria. Tecnicamente, il treno si basa sulla piattaforma collaudata dell'ICE 3. Ha 440 posti a sedere e una velocità massima di 320 km/h. I pannelli trasparenti in frequenza per ricezione radio mobile stabile e parcheggi per biciclette su ogni treno offrono maggiore praticità.

Foto Deutsche Bahn AG