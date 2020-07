Ferrovie: ripulito a tempi di record il “Donizetti” graffitato

Questa mattina, vi abbiamo dato notizia del grave atto di vandalismo ai danni del nuovo “Donizetti” appena entrato in servizio per Trenord.

Ebbene poche ore fa, la stesa Società ha pubblicato sul suo account ufficiale Twitter l’impressionante opera svolta dagli addetti del Reparto Pulizia e Decoro che hanno ripulito in tempo record il convoglio.

In meno di 24 ore il Donizetti, oggetto di un stupidissimo gesto, che ha visto ignoti ricoprirlo di graffiti, è tornato in servizio per la comunità.

Ricordiamo che ogni anno Trenord spende 1,5 milioni di euro per rimuovere i graffiti. Soldi che potrebbero essere impiegati per altre e più utili necessità.