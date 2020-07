Ferrovie: vandalizzato il "Donizetti" di Trenord appena consegnato

È durato poco il nuovo “Donizetti" di Trenord, inaugurato poco più di una settimana fa e già vandalizzato.

Sul convoglio sono comparse scritte che hanno indignato non solo l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ma anche l’intera comunità, compresa l’assessore ai Trasporti del Comune di Luino, Alessandra Miglio.

“Una vergogna. Nel 2019 Trenord è stata costretta a spendere 1,5 milioni di euro per rimuovere i graffiti. Sono i costi dell’inciviltà”, commenta l’assessore Terzi.

“Quello che si temeva è successo – afferma ulteriormente l’assessore luinese Alessandra Miglio -. Tutti ovviamente sanno come porre rimedio, con pene severe o sorveglianza costosa; giusto, ma io mi chiedo quale guasto mentale affligga chi fa una azione del genere, davvero non capisco la cattiveria di chi si diverte a fare soffrire noi gente comune, felice per un poco di ordine, di bellezza, per vedere spesi i propri soldi bene".

Noi sono anni che diciamo che c'è bisogno di una risposta seria. Che sia la volta buona che la politica la smette di girare la testa dall'altra parte di fronte a questa piaga? Nel dubbio noi la foto la pubblichiamo ma con la scritta oscurata, per non fare pubblicità a questi personaggi.