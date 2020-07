Ferrovie, Firenze: i lavori per la stazione AV riprendono dopo l'estate

Si riparte senza troppi indugi.

“Ho avuto la conferma sia dal Ministero che da RFI” sul fatto che “i cantieri della stazione Foster riprenderanno dopo l’estate. È una grande notizia: siamo rimasti fermi troppo tempo, mi sono sempre battuto perché si riprendesse”.

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Rtv38.

“Il progetto è quello originario – ha spiegato – con una rivisitazione, quello di fare la stazione Foster un grande hub di interscambio anche per i pullman turistici perché, a proposito di turismo, uno dei miei obiettivi è quello di non far entrare più in centro e nel resto della città i bus turistici, soprattutto quelli giornalieri”.