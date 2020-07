Ferrovie: il servizio sulla Croazia di RegioJet diventa giornaliero

RegioJet, il principale operatore privato di treni a lunga percorrenza in Europa centrale, con sede nella Repubblica Ceca, ha esteso i suoi servizi ferroviari tra la città costiera croata di Fiume e Praga, Bratislava o altre città a una frequenza giornaliera.

I treni giornalieri partono in entrambe le direzioni da Praga e Fiume e offrono collegamenti diretti anche da e per Bratislava (SK), Lubiana (SLO), Csorna (HU) o Brno e Pardubice nella Repubblica Ceca.

RegioJet ha anche esteso fino a 30 il numero di biciclette caricabili e ha lanciato carrozze "silenziosi" per chi desidera rilassarsi e dormire senza essere disturbato durante l'intero viaggio.

Più di 40.000 biglietti sono già stati venduti. I prezzi dei biglietti sono eccezionalmente bassi - per un biglietto di sola andata inclusa la prenotazione e tutti i servizi - per un viaggio in vettura con posti a sedere, i passeggeri pagano il prezzo da 22 EUR; per un biglietto per una cuccetta, il prezzo parte da 30 EUR.

Il prezzo del biglietto include sempre la prenotazione del posto e i servizi di bordo che i passeggeri ricevono durante il viaggio, inclusi caffè e colazione gratuiti, connessione internet o portale di intrattenimento gratuito e offerta di altri servizi di bordo.

Oltre a viaggi di vacanza per passeggeri cechi, slovacchi o ungheresi verso la Croazia, il treno è perfetto anche per viaggi di vacanza di cittadini croati e sloveni a Praga, Brno o Bratislava. Anche per loro offre la possibilità di visitare la Repubblica Ceca o la Slovacchia a prezzi convenienti. Il treno può anche essere un'ottima offerta per i passeggeri austriaci che si imbarcano sul treno a Bratislava (collegandosi con gli autobus RegioJet da Vienna) o dalla zona di Dresda in Germania, collegandosi al treno a Praga.