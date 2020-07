Ferrovie, Taggia, nuovo Jazz imbrattato da graffitaro. Assessore Berrino: “Sei poco artista e molto coglione”

“Stazione di #Taggia. In attesa del Regionale per #Genovaprincipe ammiro l’opera d’arte di #Amer2020 che non avendo nulla di utile da fare né per sé né per la società, ha pensato bene di imbrattare uno degli ultimi Jazz acquistati per la nostra Regione».

Questa la dichiarazione al vetriolo corredata di foto, dell’assessore regionale Gianni Berrino, che stamani si è recato in stazione ad Arma di Taggia per prendere un treno e ha visto con i propri occhi il nuovo “Jazz” imbrattato dai graffiti.

“Caro Amer – aggiunge Berrino – non hai neppure il coraggio di firmare con il tuo vero nome, e questo sottolinea ancora di più quanto tu sia poco artista e molto coglione. A lavorare (o magari imbratti perché percepisci il reddito di cittadinanza)”.

Foto Facebook Gianni Berrino