Ferrovie: il crollo dell'XMPR sugli Intercity Notte

A distanza di diverse settimane dall'ultimo conteggio, torniamo a parlare di Intercity Notte di Trenitalia.

Lo facciamo "dando i numeri", come spesso ci accade, partendo dal presupposto che gli stessi non sono da ritenersi in alcun modo ufficiali ma solo frutto di osservazioni dirette da parte nostra e di altri esperti del settore.

Allo stato attuale i mezzi per servizio notturno in nuova livrea di Trenitalia sfiorano le 300 unità, fermandosi per la precisione a 296.

Andando più nel dettaglio sono presenti 183 cuccette, 56 vetture letto e 57 carrozze con posti a sedere. Entrando ancora di più nello specifico abbiamo 89 Cuccette Comfort da 160 km/h, 94 Cuccette Comfort da 200 km/h, 31 MU da 160 km/h, 19 MU da 200 km/h, 6 T3S e appunto le 57 UIC-Z di seconda classe.

Alla luce di ciò, può considerarsi molto avanzato lo stato di pellicolatura delle vetture destinate a questo servizio e non è infatti un caso se è ormai praticamente impossibile vedere treni dalla composizione non omogenea lungo la Penisola relativamente agli ICN.

Almeno su queste vetture, che forse erano quelle sulle quali si esprimeva meglio, l'epoca dell'XMPR volge veramente al termine.