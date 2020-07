Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Apriamo la nostra rubrica con l’importante notizia del Decreto Semplificazioni (Ferrovie: ecco le opere previste nel Decreto Semplificazioni), varato dal Governo per migliorare la rete ferroviaria del nostro Paese. Tanti gli interventi previsti, perfino l’arrivo dell’Alta Velocità in Sicilia (Ferrovie, l’Alta Velocità arriva in Sicilia, Conte: “In gara quest’estate”).

Sempre sul fronte delle Infrastrutture, procede tra alti e bassi la discussione sul raddoppio della direttrice Adriatica (Ferrovie: raddoppio Adriatica, sì definitivo senza compensazioni per Termoli) (Ferrovie: commissione «Via» boccia il raddoppio della Termoli-Ripalta, danneggia gli uccelli), mentre Teramo chiede un collegamento AV con Roma per uscire dall'isolamento (Ferrovie: Teramo chiede una nuova linea AV per Roma).

In Emilia Romagna poi buone notizie per la stazione AV di Reggio Emilia (Ferrovie: accordo per sviluppo e valorizzazione della stazione Reggio Emilia AV Mediopadana ) mentre si discute ancora della possibile realizzazione di una fermata AV a Parma (Ferrovie: studio di fattibilità per Parma AV ma le istituzioni restano tiepide),

Per quanto rigurada l’Alta Velocità nuovi collegamento sono previsti tra la Capitale e la città di Bergamo (Ferrovie: arrivano nuove Frecce tra Bergamo e Roma), è confermata con data certa la fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano a Torano-Lattarico (Ferrovie: ufficiale, dal 17 luglio il Frecciargento fermerà a Torano-Lattarico), mentre si ipotizza un collegamento alla rete AV di Pompei (Ferrovie: ipotesi per Pompei raggiungibile da Roma con il Frecciarossa).

Sul versante dei collegamenti regionali, da ricordare le corse prova del primo Rock per la Campania che dopo la presentazione ufficiale dovrebbe presto prendere servizio (Ferrovie: corse prova per il primo Rock destinato alla Campania).

Prosegue intanto il programma di demolizione di materiale obsoleto da parte di Trenitalia (Ferrovie: ancora E.444R "Tartaruga" inviate alla demolizione), mentre grazie all'intervento della Fondazione FS italiane un futuro diverso si profila per la E.645.084 (Ferrovie: ecco il destino della E.645.084) e per altri due rotabili storici (Ferrovie, Fondazione FS: novità in arrivo per E.444R.005 ed E.626.225).

Le notizie dall'estero arrivano questa volta dalla Svizzera dove prosegue il rinnovo delle Re 460 (Ferrovie, Svizzera: al via l'ammodernamento delle Re 460), dalla Germania dove DB manda in pensione le BR 120 (Ferrovie: finisce la carriera delle BR 120 delle Deutsche Bahn), dalla Moldova che invece rinnova il parco rotabili (Ferrovie: la Moldova di rinnova, 12 nuove locomotive Diesel da Wabtec), dalla Spagna con un importante ordine di materiale (Ferrovie: Alpha Trains e Captrain España ordinano le Stadler Euro 6000), e infine dalla Repubblica Ceca, dove un terribile incidente ha coinvolto due convogli (Ferrovie: scontro tra 2 treni in Repubblica Ceca).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 4 di Davide Maggi