Ferrovie: Italo "taglia" una coppia di treni tra Milano e Ancona

A poco meno di un mese dall'inizio del servizio, Italo riduce i collegamenti tra Milano e Ancona.

Dando una rapida occhiata all'orario, si può infatti osservare che a partire dal 27 luglio le coppie in servizio lungo la tratta scendono da tre a due anche se limitatamente a tre giorni della settimana.

Il martedì, il mercoledì e il giovedì, infatti, vengono soppressi i treni 8120 e 8139 che non risultano acquistabili. Facendo una banale ricerca si vede che i due convogli non sono disponibili nemmeno nelle settimane successive.

Interpellata da Ferrovie.Info, la compagnia ha confermato il taglio dovuto al poco utilizzo dei convogli.

Tuttavia, Italo non solo conferma le tre coppie negli altri giorni ma con la flessibilità che la contraddistingue si dice pronta a far tornare la terza coppia nei giorni in cui è soppressa qualora cresca la domanda.

Si ringrazia Andrea Cardinali