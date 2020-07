Ferrovie: principio d'incendio sulla E.652.015

Principio di incendio nelle prime ore di ieri nella stazione friulana di Ugovizza, nel comune di Malborghetto Valbruna.

Poco prima delle 4 la E.652.015 titolare di un treno merci diretto a Marghera ha iniziato a emettere fumo. L'intervento dei macchinisti e, subito dopo, dei Vigili del Fuoco di Tarvisio e di Pontebba, ha impedito che le fiamme si sviluppassero e si propagassero ai carri.

Stando ai primi accertamenti, le cause del principio d’incendio sarebbero di natura elettrica. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l’emergenza è rientrata dopo circa un’ora e mezza quando la circolazione è ripresa regolarmente anche sul binario in questione. Il locomotore è stato staccato dal resto del convoglio e messo in sicurezza in un'area isolata della stazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Per la cronaca la E.652.015 è una ITIN-Ansaldo del 1992.