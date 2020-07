Ferrovie: EAV approva il bilancio 2019 ma nel 2020 prevede il rosso

L'assemblea dei soci di EAV ha approvato il bilancio di esercizio 2019 con un utile di 20,7 milioni di euro.

Si tratta del quarto esercizio consecutivo che EAV chiude in utile, portando il patrimonio netto aziendale da 10 a 174 milioni. Utile che deriva essenzialmente dalla gestione straordinaria del debito pregresso al 31.12.15 che ha ridotto i debiti da 750 a 70 milioni, ed il contenzioso da un valore di 1,5 miliardi a 30 milioni.

La gestione caratteristica è risultata anche quest'anno con un margine positivo. L'anno 2020 - spiega una nota dell'ente - a causa della crisi Covid, risulterà con ogni probabilità, con un margine negativo. Si segnala che in questi ultimi quattro anni sono stati immessi in esercizio 24 treni nuovi o revampizzati mentre sono state fatte gare per oltre 300 milioni di euro che porteranno nei prossimi anni 55 treni nuovi sulle linee EAV.

I bus in circolazione sono passati da 100 a 210 (previsione a fine 2020). I cantieri aperti per il rinnovo della infrastruttura sono 18 (erano zero al 31.12.15) per un valore di oltre 1,2 milioni di euro.

Le assunzioni già perfezionate sono 350 e saranno 500 entro la fine del 2021. I problemi sulla circolazione - conclude la nota - sono ancora tanti (anche a causa delle limitazioni imposte da ANSF a tutte le ferrovie isolate in Italia) ma le direttrici intraprese sono quelle giuste: investimenti in infrastruttura, materiale rotabile, capitale umano.