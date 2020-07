Ferrovie: corse prova per il primo Rock destinato alla Campania

Come avevamo preannunciato, si è svolta mercoledì 8 luglio, la corsa prova del primo treno regionale Rock prodotto dalla Hitachi Rail per Trenitalia e destinato a entrare in servizio in Campania.

Il convoglio in questione, l’ETR.521.040 ha provato tra Napoli Centrale e Formia in andata e ritorno.

La corsa prova è propedeutica alla presentazione ufficiale alla Stampa, che secondo voci non ancora confermate, dovrebbe avvenire alla fine di luglio, e alla successiva entrata in servizio.

Ricordiamo che il convoglio, che era stato trasferito lo scorso 1° luglio da Bologna San Donato a Napoli Centrale, fa parte del piano di ammodernamento della flotta regionale, voluto dal Governatore De Luca.

“Su ferro il trasporto pubblico è eccellente per quanto riguarda Trenitalia, abbiamo consegnato 24 treni Jazz, arriveranno anche quelli Rock, nomi fantasiosi. Abbiamo l’impegno per l’acquisto di altri 40 treni nuovi da parte di Trenitalia” aveva recentemente dichiarato De Luca.