Ferrovie: Roccasecca-Avezzano, incontro tra sindaci e Regione Lazio sul miglioramento della tratta

Proseguono gli incontri per sollecitare il miglioramento della linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano.

Alla luce dell’ordine del giorno da lui presentato e approvato in Consiglio Regionale del Lazio per il miglioramento della tratta ferroviaria Avezzano-Roccasecca, il Consigliere regionale Loreto Marcelli, ha invitato il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e Consigliere della Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti, Devid Porrello, firmatario dell’ordine del giorno, per un sopralluogo e per discutere degli interventi di cui necessita l’intera linea ferroviaria.

Il Consigliere Marcelli ha inoltre invitato i Sindaci dei Comuni interessati dalla tratta. L’incontro tra le Istituzioni avverrà presso la Stazione ferroviaria di Sora, sabato 11 luglio, alle ore 9.00 e proseguirà a bordo del treno regionale 7475 per concludersi all’arrivo nella Stazione ferroviaria di Roccasecca.

Sono stati invitati all’incontro anche il Consigliere Regionale dell’Abruzzo, Giorgio Fedele, ed i Sindaci dei Comuni abruzzesi interessati dalla ferrovia. Parteciperanno all’incontro il Presidente Emilio Cancelli e la Vice Presidente, Rosaria Villa, del Comitato Interregionale “Salviamo la Ferrovia Avezzano Roccasecca”.

Foto 1 di Marica Massaro - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70168845