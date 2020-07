Ferrovie: scendono dal treno e lo devastano, danni per migliaia di euro

È inutile comprare treni nuovi se poi si deve assistere a scene simili.

Ieri ennesimo atto di vandalismo su un treno regionale. Pesante il bilancio, rotti 20 vetri (quindici finestrini e cinque porte) e danni per circa 6.600 euro.

Il fatto è avvenuto sul treno Regionale 11703 Firenze – Livorno. Secondo una prima ricostruzione, il tutto è avvenuto durante la sosta in stazione a San Romano da parte di alcuni passeggeri che, una volta scesi, hanno distrutto esternamente i finestrini di tre carrozze utilizzando un martelletto frangivetro furtivamente asportato dall'interno del treno.

Per fortuna non ci sono stati feriti ma Trenitalia ha sporto denuncia contro ignoti. La Polfer ha attivato le indagini per individuare i responsabili che speriamo non se le caveranno con una tirata d'orecchie.