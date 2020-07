Ferrovie: lavori ad Aurisina comportano decine cancellazioni

Sono state decine i treni cancellati da ieri mattina, in arrivo e in partenza da Trieste, dopo l'avvio dei lavori annunciati da RFI sulla tratta Trieste-Monfalcone in direzione Venezia.

Questa tratta per le prossime sei settimane opererà a binario unico a senso alternato per permettere il consolidamento del costone roccioso nei pressi di Bivio d'Aurisina dove nei giorni scorsi, a causa di un movimento franoso il primo carrello di un treno regionale, con a bordo 22 passeggeri, era uscito dai binari.

In sostituzione dei convogli sono stati attivati 60 bus sostitutivi al giorno. I disagi per i pendolari, fa sapere Rfi, restano limitati vista la scarsa affluenza. Qualche problema in più per i singoli viaggiatori per i quali è stato comunque attivato un customer care per fornire assistenza ai passeggeri.

Restano comunque garantite le Frecce e i treni Intercity in arrivo nel capoluogo giuliano. I lavori proseguiranno fino al 21 agosto.