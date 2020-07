Ferrovie, interruzione linea Mignanego, Fit Cisl: "Scelta incomprensibile di RFI"

“È assolutamente incomprensibile – riporta una nota di Fit Cisl Liguria – la decisione di Rfi di procedere all’interruzione per oltre trenta giorni della linea Mignanego in un momento drammatico per i trasporti in Liguria dove bisognava procedere ad un potenziamento del trasporto ferroviario di persone e merci”.

“Siamo senza parole – prosegue la nota – per la tempistica e abbiamo chiesto scrivendo a Rfi anche risposte certe e un incontro urgente per conoscere i piani di attività 2020/2021 e le ricadute occupazionali che possono scaturire dai volumi di produzione assegnati vista la carenza di personale presente negli impianti ma anche gli investimenti anche in termini di sicurezza”.