Ferrovie: Svizzera, internet gratuito in tutto il traffico a lunga percorrenza

Da circa un anno le FFS stanno sperimentando, in collaborazione con Salt e Sunrise, il servizio gratuito di internet «FreeSurf FFS» su singoli collegamenti.

Come annunciato dalla stessa società ferroviaria, a partire dal cambio d’orario del 13 dicembre 2020 le FFS estenderanno questo servizio all’intero traffico a lunga percorrenza. A partire da tale data anche i clienti con un abbonamento mobile di digitec, Quickline e, da fine estate 2021 anche i clienti di Swisscom, potranno navigare gratis sul treno. Recentemente è iniziata l’integrazione della tecnologia necessaria in circa 2500 convogli.

Da maggio 2019 i viaggiatori delle linee a lunga percorrenza InterCity Ginevra-Aeroporto–Biel/Bienne–Zurigo HB / Losanna–Biel/Bienne–San Gallo / Basilea FFS–Biel/Bienne beneficiano dell’accesso gratuito a internet «FreeSurf FFS».

Il test tecnico condotto con successo insieme a Salt e Sunrise si concluderà con il cambio d’orario del 13 dicembre 2020. Come noto, «FreeSurf FFS» sarà esteso a tutto il traffico a lunga percorrenza delle FFS come servizio alla clientela.

Oltre ai clienti di Salt e Sunrise, da quel momento in poi anche i clienti con un abbonamento mobile di digitec e Quickline potranno navigare gratuitamente in Internet con l’app «FreeSurf FFS». A partire da fine estate 2021 anche i clienti con un abbonamento Swisscom beneficeranno della soluzione. I viaggiatori provenienti dall’estero potranno navigare gratuitamente su internet con una scheda SIM di un operatore aderente al servizio «FreeSurf FFS».

