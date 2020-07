Ferrovie, GCF: la Suite Rapide diventa Super, una “macchina da rinnovamento” con 182 elementi

Si appresta a diventare un "convoglio super" la Suite Rapide di GCF-Transalp Renouvellement che nei giorni scorsi ha avviato i lavori del terzo cantiere previsto per l’anno in corso.

Ai treni e macchinari ad alta efficienza del Lotto 2, stanno per unirsi anche gran parte di uomini e mezzi attualmente in forza al Lotto 3. Un’operazione di integrazione tecnologica ed organizzativa che permetterà di mettere in campo una “macchina da rinnovamento” che non ha eguali in termini di potenza ed efficienza.

Teatro d’azione del "supercantiere" è la regione dell'Alta Francia (Nord pas de Calas / Picardie), la più settentrionale della Francia. Qui, a fine giugno, terminati i lavori lungo la linea 746 000 nell’Île-de-France, sono stati trasferiti gli uomini ed i convogli ad alta efficienza del Lotto 2. Obiettivo: il rinnovamento entro fine agosto ed il contemporaneo risanamento della massicciata della linea 267 000 Fives - Hirson, in particolare lungo la tratta a doppio binario, elettrificata a 25000V, di circa 42 chilometri tra Hirson e Leval (binario 2) e tra Avesnes e Hirson (binario 1).

I lavori, iniziati la scorsa settimana, il 29 giugno, sono previsti con orario diurno, in regime di interruzione simultanea del traffico ferroviario sul binario attiguo.

“La tratta non presenta caratteristiche di particolari difficoltà - spiega Sabino Carbone dalla Direzione francese – anche se, come di consueto, la presenza di numerosi passaggi a livello richiederà l’adozione di stringenti misure di attenzione a garanzia della sicurezza del traffico veicolare. Inoltre, un impegno specifico sarà riservato, sotto il profilo dell’impatto ambientale, per le lavorazioni previste lungo una tratta di ferrovia che attraversa un’area Naturale d’Interesse Ecologico e una zona Natura 2000. La vera novità organizzativa e produttiva è l’imminente integrazione del cantiere Lotto 2 con parte di macchinari e uomini del Lotto 3. In pratica si assisterà alla creazione di un supercantiere denominato “lotto unico” che coprirà orari lavorativi di 12 ore e permetterà di garantire un’efficienza produttiva senza precedenti”.

L’integrazione dei due Lotti avverrà tra pochi giorni, a metà luglio quando, con l’ultimazione dei lavori di rinnovamento della linea 441.000, in Bretagna, tratta Rennes - Dinge, il Lotto 3 avrà completato le attività lavorative assegnategli e potrà indirizzare sul Lotto 2 parte del personale - operai assunti a tempo indeterminato da GCF-Gefer Francia - e delle macchine operatrici (rincalzatrici, profilatrici, caricatori strada/rotaia Vaiacar, …).

Spettacolari ed imponenti i convogli Suite Rapide che risulteranno dall’integrazione dei macchinari dei 2 Lotti: un convoglio di rinnovamento e sostituzione delle rotaie che “capitanato” dal Treno Matisa P95 conterà 36 elementi (vagoni, nastri trasportatori, rincalzatrici e profilatrici,…) per una lunghezza di 740,5 metri; un convoglio di risanamento della massicciata che, a complemento della potente risanatrice C75 2C vedrà ulteriori 42 elementi per uno sviluppo di 735,5 metri; un treno di movimentazione del ballast (32 elementi per 462 metri), due convogli composti per la rincalzatura e le rifiniture della massicciata di, rispettivamente, 41 e 23 elementi per una lunghezza di 652 metri (il "ballastage + gop 10") e 456,9 metri il “finition”; ulteriori coppie di macchine ad alta efficienza impiegate in appoggio e composte da una rincalzatrice e una profilatrice.

Nell’insieme una “fabbrica mobile” che, condotta da 168 operai specializzati assegnati ai singoli componenti di ciascun convoglio, sarà composta da 182 elementi rotabili per uno sviluppo ininterrotto superiore ai 3 chilometri.

La Super Suite Rapide portato a termine il cantiere di Hirson, a fine agosto, nei successivi 4 mesi del 2020 sarà operativa nel cantiere Boulogne-Calais, dal 7 settembre al 20 ottobre e, infine, nel cantiere di Saint Fons, nella regione Rhône-Alpes, dal 20 ottobre al 18 dicembre.