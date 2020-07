Ferrovie: interventi straordinari sulla Pistoia-Porretta

Da lunedì 13 luglio a domenica 9 agosto 2020, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizza lavori di manutenzione straordinaria tra Pistoia e Porretta Terme.

Per consentire le attività di cantiere è necessario sospendere la circolazione ferroviaria sull'intera tratta. I collegamenti sono garantiti da un servizio sostitutivo con autobus (via Pracchia e via Collina).

Gli orari potranno essere consultati nelle stazioni e sul sito web dell’impresa ferroviaria.

Il periodo di esecuzione dei lavori è stato individuato per interferire il meno possibile con la stagione turistica e garantire la chiusura dei cantieri in tempo per l’avvio delle scuole.

