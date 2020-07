Ferrovie: FS Italiane in prima linea per sostenere il turismo nazionale

Ferrovie dello Stato Italiane ha lanciato una campagna di comunicazione per sostenere il turismo di prossimità e l’intera filiera turistica evidenziando il ruolo del treno, e le tante promozioni ad hoc messe a punto per l’estate 2020.

Una campagna capillare, regione per regione, come capillari sono gli incentivi e le offerte di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con le Frecce, gli InterCity e i treni regionali. Sono più di 30 le nuove destinazioni raggiungibili quest’estate in Frecciarossa e Frecciargento e 10 le corse in più nel weekend per gli Intercity, con 230 località servite.

Nel trasporto regionale oltre seimila treni collegano 1.700 località, cinquecento città d’arte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie. Se la stagione estiva costituisce un’opportunità di rilancio non solo turistico, ma anche economico, del Paese, FS Italiane sta giocando il suo ruolo. E lo sta facendo con proposte concrete.

Fonte FS News