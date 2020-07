Ferrovie: scontro tra 2 treni in Repubblica Ceca

Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi intorno alle 15.10 in Repubblica Ceca.

Coinvolti due convogli passeggeri, che secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco regionali si sono scontrati frontalmente. Poche ancora le notizie, ma secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente è avvenuto sul tratto ferroviario tra Pernink e Karlovy Vary. Sul posto sono immediatamente intervenute 7 squadre di soccorso e 2 elicotteri.

La tragedia si è verificata nella regione di Karlovy Vary sul tratto ferroviario Pernink-Karlovy Vary. Uno dei due convogli coinvolti stava viaggiando da Johangorgenstadt a Karlovy Vary, il secondo nella direzione opposta, ha comunicato il portavoce dell’Ispettorato dei Trasporti Martin Drápal.

Dràpal ha inoltre aggiunto che è stata aperta un’inchiesta per far luce sulle cause e le responsabilità della sciagura.

"Abbiamo inviato squadre sul luogo dell'incidente e fatto decollare due elicotteri", ha dichiarato il portavoce della Protezione Civile regionale, Radek Hes, citato dal sito Web Idnes.cz.

La circolazione dei treni è stata interrotta. Al momento il bilancio non ufficiale sarebbe di venti o trenta feriti. I soccorritori hanno parlato per la prima volta di tre morti, poi hanno confermato due vittime.

Foto 1 di Dezidor - Self-photographed, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7671961