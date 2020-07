Ferrovie, treno sviato: cantiere di RFI tra Bivio d’Aurisina e Trieste

Lavori in arrivo in Friuli Venezia Giulia.

Per consentire il completamento dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il consolidamento del costone roccioso, franato il 22 giugno nei pressi di Bivio d’Aurisina, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sul binario lato monte, in direzione di Trieste Centrale, dalle 9 di mercoledì 8 luglio fino a venerdì 21 agosto. Il traffico ferroviario si svolgerà a senso alternato sul binario lato mare, quello in direzione Udine/Venezia.

Per questo motivo, fa sapere Trenitalia, il programma delle corse potrebbe subire cambiamenti e saranno possibili modifiche d’orario e sostituzioni con bus. Si consiglia di verificare, prima della partenza, le variazioni relative al proprio viaggio sui canali web del Gruppo Fs Italiane, negli uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.

Trenitalia attiverà il servizio di customer care nelle stazioni di Monfalcone e Cervignano, e potenzierà quello di Trieste Centrale.