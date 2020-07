Ferrovie: accordo tra Mercitalia Rail e Ambrogio Intermodal

Un nuovo servizio intermodale di trasporto merci sul corridoio del Brennero, fra Domegliara (Verona) a Neuss in Germania.

Il collegamento operativo dal 3 luglio grazie all’accordo fra Mercitalia Rail (Polo Mercitalia – Gruppo FS Italiane) e Ambrogio Intermodal, azienda italiana leader nel trasporto intermodale.

Per Mercitalia Rail questo nuovo collegamento ferroviario merci testimonia come, grazie a una consolidata partnership, due aziende di spicco nel panorama nazionale e internazionale siano riuscite a implementare il network di collegamenti fra Italia e Germania per rispondere a una sempre crescente esigenza di mercato.

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione sinergica con partner strategici quali DB Cargo/Lokomotion e BLS/Cross Rail, che si occuperanno della trazione ferroviaria internazionale.

Ambrogio Intermodal opera da oltre 50 anni nel settore del trasporto intermodale di merci in Europa. Questa nuova linea strategica risponde sia alla crescente domanda di trasporto combinato strada/rotaia sia alla costante ricerca di soluzioni sostenibili per l’ambiente.

L’attivazione di questo nuovo servizio rafforza ancora una volta la volontà di incentivare lo shift modale dalla gomma al ferro, con l’obiettivo di diminuire il traffico stradale, contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂ nell’ambiente.

Fonte e foto di apertura FS News