Ferrovie: la Moldova di rinnova, 12 nuove locomotive Diesel da Wabtec

Le prime sei delle 12 locomotive Diesel TE33AC ordinate dal gestore nazionale moldavo CFM alla GE Transportation, ora Wabtec, nel 2018 sono attualmente in consegna dallo stabilimento LKZ di Nur-Sultan in Kazakistan.

Le TE33AC per CFM hanno un motore Evolution Series a 12 cilindri da 4.000 CV conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIA. Wabtec ha affermato che avrebbe fornito "elevata potenza, maggiore produttività, maggiore flessibilità, minori costi del ciclo di vita e maggiore affidabilità" per macchine destinate al trasporto di treni pesanti sulla rete a scartamento largo da 1.520 mm.

Le TE33AC produrranno emissioni significativamente inferiori rispetto alla flotta di macchine Diesel ereditata da CFM dall'era sovietica e offriranno un consumo di carburante e olio inferiore oltre a intervalli di manutenzione più lunghi.

L'ordine di 45 milioni di euro annunciato a novembre 2018 comprende l'ammodernamento del deposito locomotive di Chișinău. Esso è finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e dalla Banca europea per gli investimenti nell'ambito di un programma di riforma e ammodernamento ferroviario di 110 milioni di euro in Moldova.

Noi di Ferrovie.Info avevamo incontrato e mostrato sul nostro canale YouTube macchine simili in prova in Moldova nello scorso 2017.

Foto LKZ, video Lorenzo Pallotta