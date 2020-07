Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena terminata.

Non possiamo non aprire la nostra rubrica con il doveroso ricordo delle vittime dell’incidente di Viareggio di cui ricade quest’anno l’undicesimo anniversario (Ferrovie: a Viareggio tra i ricordi dell'incidente e la richiesta del Dirigente di Movimento). Un anniversario celebrato sottotono a causa dell’emergenza Covid-19, in cui tuttavia non è mancato l’omaggio alle vittime da parte dei macchinisti che per tutto il giorno hanno fatto fischiare i loro convogli, passando per il luogo dell’incidente (Ferrovie: Viareggio, undici anni fa la strage).

Per quanto riguarda l’Alta Velocità questa volta è stata la compagnia ferroviaria privata Italo ad avere la scena, grazie ai servizi reintrodotti a partire da 2 luglio (Ferrovie, Italo: dal 2 luglio 39 nuovi collegamenti) e alla novità del collegamento tra Ancona e Milano (Ferrovie: esordio con successo per il nuovo Italo Ancona - Milano).

Sul fronte dei Regionali tante le novità, a partire dalla sperimentazione di prenotazione obbligatoria introdotta sia da Trenitalia (Ferrovie: il treno regionale si prenota, al via la sperimentazione per limitarne il riempimento) che da Trenord (Ferrovie: Trenord sperimenta la prenotazione del treno) nel tentativo di evitare convogli affollati, anche in virtù del fatto che sempre più regioni, dopo Veneto, Emilia Romagna e Liguria, hanno deciso di abolire il distanziamento obbligatorio sui convogli (Ferrovie, Piemonte: ok all'abolizione del distanziamento sui treni), (Trasporti: in Puglia niente più limitazioni nei posti a sedere su bus e treni), (Ferrovie: anche in Sicilia stop a distanziamento su autobus e treni).

Intanto aumenta il numero di convogli regionali Pop e Rock in servizio nelle Marche (Ferrovie: nuovi Pop di Trenitalia per la Regione Marche ), in Campania (Ferrovie, Campania: 200 nuovi treni, 1.142 nuovi autobus e arriva il primo Rock), e nel Lazio (Ferrovie: presentato e consegnato alla Regione Lazio il primo Rock di Hitachi per Trenitalia), dove riprendono anche i collegamenti tra la città e il suo principale aeroporto (Ferrovie: il Leonardo Express di Trenitalia ha ripreso a viaggiare).

Per quanto concerne il trasporto merci, novità per CFI, che inaugura i servizi in Adriatica (Ferrovie: i nuovi servizi di CFI sulla linea Adriatica [VIDEO]) e per GTS Rail con le nuove locomotive che raggiungono la Puglia (Ferrovie: le nuove locomotive di GTS Rail arrivano in Puglia [VIDEO]).

Sul versante delle infrastrutture, da ricordare l’avanzamento dei lavori per la TAV Brescia – Verona (Ferrovie, Alta Velocità Brescia-Verona: via libera a varianti progetto esecutivo) gli interventi di RFI per il miglioramento della tratta Battipaglia-Potenza-Metaponto (Ferrovie: interventi di potenziamento sulla Battipaglia-Potenza-Metaponto), la presentazione dei lavori di raddoppio della Granaiolo-Empoli (Ferrovie: raddoppio Granaiolo-Empoli, via ai lavori nel 2022), la decisione di elettrificare la Rivarolo-Pont Canavese (Ferrovie, Piemonte: arriva l'elettrificazione della Rivarolo-Pont Canavese) e la richiesta dei comitati a tutela della Avezzano – Roccasecca (Ferrovie, la Avezzano – Roccasecca "è un bene pubblico e va potenziato").

Prima di passare alle notizie dall’estero, ricordiamo che dopo la riapertura dei confini, sono ripartiti in settimana i servizi notturni internazionali Vienna – Livorno (Ferrovie: il ritorno del NightJet "Toscana Mare" [VIDEO]).

Le notizie dall’estero riguardano quindi la Germania con la fine di uno storico gruppo di locomotive (Ferrovie, Germania: arriva la fine per le BR 120 delle Deutsche Bahn) e il miglioramento dei collegamenti Berlino-Amburgo (Ferrovie, Germania: le DB introducono treni cadenzati tra Berlino e Amburgo), e la Croazia con il nuovo collegamento in arrivo a Rijeka (Ferrovie, Croazia: il primo RegioJet da Praga arriva a Rijeka) per conto della Ceca RailJet.

Chiudiamo la nostra rubrica con una novità dal mondo del modellismo ferroviario, ovvero la nuova Taurus di Roco (Modellismo: Roco presenta la Taurus per i 60 anni).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 1 di Akiem483, foto 2 di Aldo Saetta