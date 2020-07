Ferrovie, Pontremolese: altri 78 milioni dal Governo per completare la tratta Parma - Vicofertile

Ancora buone notizie per la nostra rete ferroviaria.

È infatti arrivato l'ok della Camera per il raddoppio della ferrovia Pontremolese per il quale sono stati stanziati altri 78 milioni di euro.

In totale, nel giro di due mesi, il Governo ha messo a disposizione 170 milioni per potenziare una infrastruttura fondamentale per il porto di La Spezia. Insieme ai 96 milioni già sul tavolo, queste risorse garantiscono la copertura dell'intervento fuori galleria, per il tratto Parma - Vicofertile.

«Abbiamo ottenuto l'obiettivo di avere disponibili ulteriori 78 milioni di euro per la Pontremolese - ha annunciato Andrea Orlando, Vicesegretario del PD -. Sommati ai 92 milioni che già avevano stanziato nel testo del decreto, la risorse aggiuntive arrivano a 170 milioni. In questo modo finanziamo integralmente i lavori del lotto Parma-Vicofertile».

Oltre a questo avanzano circa 20 milioni di euro che potranno essere utilizzate da RFI per altri adeguamenti necessari. «Interventi di potenziamento delle stazioni lungo la tratta, per consentire il passaggio di convogli più lunghi - prosegue Orlando -. Si conferma così la volontà del PD, condivisa dal ministro De Micheli, di considerare la Pontremolese una delle opere più importanti nel panorama nazionale, sia per il servizio al porto della Spezia e alle aziende dello spezzino, di Massa Carrara e del Parmense, sia dei mercati serviti dal corridoio Tirreno-Brennero, che comprendono Emilia, Veneto e collegano con il centro Europa. Sia - conclude - per potenziare il servizio per i passeggeri, pendolari e turisti, nonché come occasione di collegamento e sviluppo per le aree interne dell'Appennino».

Ora è attesa una risposta anche sull'altro emendamento Orlando, per l'istituzione di una Zona Logistica Speciale per il porto e retroporto spezzino. Se passasse lo scalo potrebbe godere di vantaggi economici e doganali, con la possibilità di attrarre finanziamenti.