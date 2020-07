Ferrovie: l'insolito andirivieni di mezzi di Fondazione FS Italiane

Di trasferimenti storici strani ne abbiamo visti tanti ma raramente come quello avvenuto ieri.

Siamo tra La Spezia e Arquata e lo "storico" dell'andata ha visto in testa la E.646.158 con subito dietro la E.646.028. Entrambe sono ovviamente in cromia Grigio Perla e Verde Magnolia ed erano seguite dal Carnera blu, dalla vettura Gran Confort livrea TEE e dalla ALn 668.1908 in colorazione originale.

La E.646.028, il Carnera e la vettura TEE dovrebbero entrare in Officina per restauro, con la Gran Confort in ingresso per una resa storica ancora più precisa.

Al ritorno la E.646.158 aveva invece alle spalle la ALn 668.1908, la E.646.196 in livrea Grigio Perla e Verde Magnolia e una Carrozza Centoporte. Questi ultimi pezzi sono stati ritirati dopo il restauro. Per chi se lo stesse chiedendo, la ALn 668 è stata usata per manovre.

Veniamo al corredo fotografico che merita.

Apriamo con le foto di Federico Baglini che ci mostrano la composizione completa dell'andata a Sestri Levante e subito dopo un dettaglio delle vetture TEE e Carnera con uno spicchio della E.646.028.

Proseguiamo quindi con Marco Claudio Sturla che ci mostra invece sempre a Sestri Levante uno scorcio del treno di ritorno con la E.646.196 fresco di riverniciatura e la Bz 36890 anch'essa nuova di riconsegna.

Si ringrazia Marco Claudio Sturla