Ferrovie: nuove ordinanze per il distanziamento sociale sui treni regionali

Novità sui treni regionali per le quali vale la pena fare un riepilogo.

A seguito delle Ordinanze emanate dalle Regioni Veneto (n° 63 del 26 giugno), Friuli Venezia Giulia (n° 19 del 26 giugno), Province Autonome di Trento (ordinanza del 29 giugno) e Bolzano (n° 10967 del 26 giugno), Liguria (n° 41 del 26 giugno), Emilia Romagna (n° 120 del 25 giugno) e Puglia (n° 273 del 29 giugno), all’interno delle medesime è possibile utilizzare tutti i posti a sedere disponibili non considerando la presenza di eventuali marker rossi e, esclusivamente in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, anche i posti in piedi.

Rimangono obbligatori l’uso dei dispositivi di protezione per naso e bocca e la frequente igienizzazione delle mani.